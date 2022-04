Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell und unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss in Polizeikontrolle gefahren

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (31.03.2022) gegen 08.30 Uhr führte der Verkehrsdienst der Polizei Hagen auf der Selbecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurden die Beamten auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der zu schnell fuhr. Die Polizisten hielten den 30-Jährigen für eine Kontrolle an. Er führte jedoch keinerlei Ausweis- und Fahrzeugpapiere mit sich. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. In der Atemluft des 30-Jährigen nahmen sie darüber hinaus Alkoholgeruch wahr. Ein Testgerät zeigte rund 0,9 Promille an. Später räumte der Mann noch ein, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. (arn)

