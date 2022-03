Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit über 2,8 Promille und unter Drogeneinfluss auf Fahrrad unterwegs - Rahmennummer herausgeschliffen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamten fiel am Mittwochabend (30.03.2022) in der Innenstadt ein Radfahrer auf, der alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 21.40 Uhr fuhr der 40-Jährige mit seinem Pedelec über den Gehweg des Graf-von-Galen-Rings in Richtung Schwenke. Weil seine Fahrweise sehr unsicher wirkte, führten die Beamten eine Verkehrskontrolle durch. Ein dabei durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,8 Promille an. Außerdem schlug ein Drogenvortest positiv auf die Wirkstoffe TCH und Amphetamin an. Als die Beamten sich das Fahrrad näher ansahen, stellten sie fest, dass die Rahmennummer aus dem Gestell herausgeschliffen wurde. Weil der Verdacht bestand, dass das Zweirad aus einem Diebstahl stammen könnte und der 40-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, beschlagnahmten sie es. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss. (sen)

