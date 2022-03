Polizei Hagen

POL-HA: Kind bei Verkehrsunfall in Altenhagen leicht verletzt

Hagen-Altehagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Atenhagen wurde am Mittwochnachmittag (30.03.2022) ein 7-jähriger Junge leicht verletzt. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi die Blumenstraße in Richtung der Vinckestraße entlang. Im Bereich eines dortigen Spielplatzes lief der 7-Jährige plötzlich zwischen den geparkten Autos auf die Fahrbahn. Die 27-Jährige konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Bei der Kollision verletzte sich der Junge leicht. Er musste vor Ort nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

