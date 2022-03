Polizei Hagen

POL-HA: 38-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss mit mehreren leeren Kraftstoffkanistern im Auto unterwegs - Mann fährt trotzdem weiter und wird erneut angehalten

Hagen (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht von Dienstag (29.03.2022) auf Mittwoch auf dem Gelände des Polizeipräsidiums an der Hoheleye einen 38-jährigen Autofahrer an, der mehrere leere Benzinkanister im Kofferraum hatte und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 00.40 Uhr fuhren die Beamten mit ihrem Streifenwagen über das Gelände an der Hoheleye und bemerkten den weißen Ford mit auswärtigem Kennzeichen. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, wendete er und fuhr schnell in Richtung der Feithstraße weg. Die Beamten fuhren dem Mann hinterher und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fanden sie im Innenraum des Autos mehrere leere Kraftstoffkanister und Werkzeug. Weiterhin entstand der Verdacht, des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Weil seine Pupillen eine verlangsamte Reaktion zeigten, führten die Beamten darüber hinaus einen Drogenvortest durch. Dieser schlug auf Kokain und Amphetamine an. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss an diese Maßnahme untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Gegen 03.25 Uhr hielten Polizisten des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei den Mann erneut an. Diesmal war er mit seinem Ford in der Hagener Straße unterwegs. Sie fertigten eine erneute Anzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. (sen)

