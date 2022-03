POL-HA: Innenminister Herbert Reul besucht feierliche Grundsteinlegung zum Neubau und zur Modernisierungsmaßnahme des Hagener Polizeipräsidiums

Hagen-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (29.03.2022) auf Mittwoch in der Innenstadt ein Handygeschäft auf und stahlen ein Smartphone. Ein 23-jähriger Zeuge hielt sich, gegen 00.00 Uhr, in der Elberfelder Straße auf. Aus der Richtung des Handygeschäftes hörte er plötzlich ein Klirren. Als er in die Richtung sah, konnte er noch drei Jugendliche auf Fahrrädern in Richtung des ...

mehr