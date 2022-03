Polizei Hagen

POL-HA: Bankmitarbeiter verhindert Enkeltrick

Hagen (ots)

Am Mittwochmittag (30.03.2022) wurde ein Mitarbeiter der Sparkasse in der Innenstadt stutzig, als eine 86-jährige Frau einen hohen Geldbetrag von ihrem Konto abheben wollte und alarmierte die Polizei. In der Filiale im Sparkassen-Karree führte der Mitarbeiter die Beamten zu der Seniorin. Diese sagte ihnen, dass sie, gegen 11.50 Uhr, einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten hat. Es meldete ich eine vermeintliche Richterin. Diese sagte der Hagenerin, dass ihre Enkeltochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und nun im Polizeigewahrsam sitzt. Danach stellte die unbekannte Frau am anderen Ende der Leitung das Gespräch zu einer angeblichen Polizistin durch, die den Unfallhergang schilderte. Zum Schluss meldete sich dann noch eine stark weinende Frau, die sich als Enkelin der 86-Jährigen ausgab. Die angebliche Richterin forderte eine Zahlung von 60.000 Euro von der Seniorin, um die Enkelin wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen zu können. Die Hagenerin sagte, dass sie nicht so viel Geld habe. Nach einer kurzen Pause teilte die Betrügerin ihr dann mit, dass auch 25.000 Euro ausreichen würden. Die Unbekannte rief der 86-Jährigen ein Taxi, welches sie zur Sparkassenfiliale fuhr. Weil der Mitarbeiter der Sparkasse die Situation erkannte, verhinderte er das Abheben der Summe vom Konto. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Betruges und der Amtsanmaßung ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

