Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlich stark alkoholisiert

Offenburg (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg wurde am frühen Freitagmorgen in der Werner-von-Siemens-Straße einem 30-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Der Audi-Lenker wurde gegen 3.30 Uhr im Kreuzungsbereich zur Industriestraße genauer unter die Lupe genommen. Hierbei attestierte ihm ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zweieinhalb Promille. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde ein geleitet.

/ya

