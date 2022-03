Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt Scheibe an Wohnung seiner Ex-Partnerin ein

Hagen-Haspe (ots)

Ein getrennt lebendes Ehepaar geriet Dienstagabend (29.03.2022) in Haspe in einen Streit, der in eine Bedrohung und Sachbeschädigung mündete. Ein 34-Jähriger hatte seine Noch-Ehefrau bei einem Telefonat zunächst mit dem Tode bedroht und vulgär beleidigt. Am Mittwochmorgen sei der Hagener dann plötzlich an der Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin erschienen. Er schlug aus Wut eine Badezimmerfensterscheibe ein. Die Ehefrau zeigte den Vorfall anschließend bei der Polizei an und erläuterte, dass sie bereits in der Vergangenheit von ihrem Noch-Ehemann beleidigt worden sei. Handgreiflich ihr gegenüber sei er jedoch nicht geworden. Die Ermittlungen zur Bedrohung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell