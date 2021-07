Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Straßenraub - drei Täter flüchtig

Recklinghausen (ots)

Zu einem Raub kam es am späten Samstagabend (23.30 Uhr) an der Ecke Castroper Straße/ August-Schmidt-Ring. Drei unbekannte Männer schlugen auf einen 36-jährigen Recklinghäuser ein, brachten ihn so zu Boden und entwendeten ihm anschließend seine Geldbörse. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Recklinghäuser keine Verletzungen. Die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Hauptbahnhof. Zur Täterbeschreibung: normale Statur, Oberlippenbart, dunkel gekleidet; eine Person habe eine Weste getragen mit der Aufschrift "Christian".

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

