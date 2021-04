Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210421.2 Kiel: Ermittlungen der Kriminalpolizei Kiel und der Kieler Staatsanwaltschaft gegen mutmaßliche Einbrecher führten zu einem Ermittlungserfolg auch wegen einer Betäubungsmittelstraftat

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Bereits seit Dezember 2020 ermitteln die Kriminalpolizei Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel verdeckt gegen drei Männer im Alter zwischen 31 und 53 Jahren wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstahlsdelikten in Kiel und Umgebung. Die Männer stehen im Verdacht, am 11.12.2020 aus einem Gewerbebetrieb in Kiel einen Tresor, in dem sich Bargeld befand, entwendet zu haben. Ferner sollen sie am 04.01.2021 in Felde in einen Gewerbebetrieb eingebrochen sein und einen Tresor mit Bargeld, Dokumenten und Schlüsseln an sich genommen haben. Aufgrund der Ermittlungen ist es bereits im Februar gelungen, die Tresore mit einem Teil der Beute in einem Straßengraben beziehungsweise mit Polizeitauchern aus dem Nord-Ostsee-Kanal zu bergen. Die Ermittlungen dauern insoweit noch an.

Im Rahmen der umfangreichen Überwachungsmaßnahmen beobachteten Beamte des zivilen Streifenkommandos Kiel in der letzten Woche in Hamburg die Übergabe von rund zwei Kilogramm Amphetamin an den 31-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Das Amphetamin und ein vierstelliger Bargeldbetrag wurden bei anschließenden Durchsuchungen sichergestellt.

Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ein Haftbefehl am Amtsgericht Kiel erlassen worden. Er befindet sich zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

