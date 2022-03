Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit noch ungeklärter Identität leistet Widerstand

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl leistete ein noch nicht näher identifizierter Mann am Mittwoch (30.03.2022) Widerstand und wurde durch Polizisten vorläufig festgenommen. Er hatte um 17.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Wehringhauser Straße Ware entwendet und flüchtete mit zwei Tüten in Richtung Langestraße. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen stoppen und fand diverse Lebensmittel, überwiegend Fleisch- und Wurstwaren, mit einem Gesamtwert von über 115 Euro in seinen Sachen und in den Tüten. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, gab keine Personalien an und zeigte sich den Polizisten gegenüber sofort aggressiv. Zur Klärung seiner Identität brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam. Dort fluchte er fortwährend lautstark und versuchte mehrfach in Richtung der Beamten zu treten. Zudem wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung und gegen das korrekte Aufsetzen einer Mund-Nase-Bedeckung. Der Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Später gab der Ladendieb mündlich einen Namen, ein Geburtsdatum und eine Anschrift an. Es wird aktuell geklärt, ob die angegebenen Personalien korrekt sind. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

