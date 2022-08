Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 22. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: 22-jähriger Mann Opfer eines Diebstahls und einer Körperverletzung

Sonntag, 21.08.2022, gegen 02:00 Uhr

Ein 22-jähriger Mann aus Salzgitter ist am frühen Sonntagmorgen am Salzgittersee in Höhe des dortigen Regattaturmes Opfer eines Diebstahls geworden. Demnach habe sich der 22-Jährige mit Freunden am Salzgittersee aufgehalten. Zwei bislang unbekannte Männern hätten ihn dann abseits der Freunde in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich hätte man ihm aus der Hose die Geldbörse und Kopfhörer gezogen und entwendet. Im weiteren Verlauf hätten die Täter ihm zudem wechselseitig ins Gesicht geschlagen. Anschließend seien beide Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Beschreibung: ein Täter zirka 16 Jahre alt, der andere Täter älter und mit einer blau-weißen Jacke der Marke "adidas" bekleidet. Hinweise: 05341 / 1897-0.

