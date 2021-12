Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: VW-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Sinsheim (ots)

Bereits am Freitag gegen 21 Uhr soll ein Fahrer eines schwarzen VWs durch waghalsige Fahr- und Überholmanöver auf der L550 von Sinsheim-Weiler in Richtung Sinsheim mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der VW-Fahrer soll einem Ford extrem dicht aufgefahren und diesen trotz Überholverbot überholt haben. Durch das gefährliche Fahrmanöver musste der 60-jährige Fahrer des Fords stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Fahrverlauf soll es zu mehreren ähnlichen Situationen gekommen sein. Der 60-Jährige folgte dem VW bis zur Straße "Am Ilvesbach", wo die beiden anhielten. Hier soll schließlich der Fahrer des VWs ausgestiegen und in bedrohlicher Körperhaltung auf den "Verfolger" zugegangen sein. Anschließend stieg er wieder in das Auto ein und fuhr davon. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte, die ebenfalls durch den Fahrer des VWs gefährdet wurden oder die Situationen gesehen haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell