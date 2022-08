Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, den 21.08.2022

Peine (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

In der Nacht zum heutigen Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Sophienglück in Lengede zwischen 22:39 Uhr und 01:15 Uhr einen in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellten türkisfarbenen E-Scooter der Marke SoFlow. Hierzu betraten die unbekannten Täter den o.g. Hausflur durch die offenstehende Hauseingangstür und entfernten sich in der Folge mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine oder Vechelde zu melden.

____________________________________________________

Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Am gestrigen Samstagabend, zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr, ereignete sich in der Kleinen Straße in Hohenhameln eine Sachbeschädigung einem Pkw. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe der Fahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten VW Fox ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilsede zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell