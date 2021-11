Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flucht vor der Polizei: Streifenwagen gerammt

Kaiserslautern (ots)

Ein 42-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag mit seinem Auto ein Fahrzeug der Polizei gerammt.

Eine Polizeistreife wollte den Mann in der Martin-Luther-Straße anhalten. Er war aufgefallen, weil an seinem Auto zwei unterschiedliche Zulassungsschilder montiert waren. Eines der Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Als der 42-Jährige die Polizei bemerkte, gab er Gas. Er raste über die Ludwigstraße durch die Mainzer Straße stadtauswärts. Dabei missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln. Im Verkehrskreisel zur Autobahnauffahrt nach Saarbrücken fuhr er über den Grünstreifen und einen Radweg. Er beschädigte ein Verkehrsschild. Weil ein Streifenwagen die Zufahrt in Richtung Mehlingen blockierte, wendete der Verdächtige sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einem Polizeiauto. Zu Fuß setzte der 42-Jährige seine Flucht fort. Einsatzkräfte holten ihn ein und nahmen den Mann fest. Der Festnahme widersetzte sich der Verdächtige. Er konnte überwältigt werden. Wie sich herausstellte stand der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beamte fanden in seinem Auto Amphetamin und Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Weil gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl bestand, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zuvor musste er allerdings noch eine Blutprobe abgeben. Den Verdächtigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Unbeteiligte, Einsatzkräfte und der 40-jährige Beifahrer des Verdächtigen wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachsachadens lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an. |erf

