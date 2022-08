Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 22. August 2022:

Salzgitter (ots)

Polizei übt für den Ernstfall

Dienstag, 16.08.2022, Salzgitter See

Am Dienstag trainierten Beamtinnen und Beamte des Streifendienstes aus Salzgitter-Lebenstedt das Retten von Personen aus Gewässern. Der Tag begann mit einer Theorieeinheit, in der verschiedene Techniken aus dem Bereich des Rettungsschwimmens besprochen worden sind. Anschließend begaben sich die Beamtinnen und Beamten in ihrer Uniform samt Schutzweste und Einsatzstiefel wieder in den See. Die geübten Techniken wurden dann unter den Augen der Berufsfeuerwehr in der Uniform wiederholt und die Übung durch zwei Rettungsboote der DLRG abgesichert. Auch wenn die Polizistinnen und Polizisten im See zunächst eine ungläubige Reaktion bei den anwesenden Badegästen hervorriefen, war schnell klar, dass diese Übung einen ernsten Hintergrund aufwies und wichtige Erkenntnisse für diese ungewöhnliche Art des Einschreitens gezogen werden konnten.

