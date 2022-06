POL-EL: Haselünne - Einbruch in Schule

Freren (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag die Scheibe der Fahrertür eines Ford Transit beschädigt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Lünsfelder Straße in Freren geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr