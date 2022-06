POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Twist (ots) - Am frühen Mittwochmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an einer Schule an der Ansgarstraße in Twist alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten gegen 4.10 Uhr mehrere Müllcontainer in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Müllcontainer brannten vollständig nieder. Die Feuerwehr Twist war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

