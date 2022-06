Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Müllcontainer in Brand geraten

Twist (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an einer Schule an der Ansgarstraße in Twist alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten gegen 4.10 Uhr mehrere Müllcontainer in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Müllcontainer brannten vollständig nieder. Die Feuerwehr Twist war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. In der Nähe konnten zwei Kinder und ein Jugendlicher angetroffen werden, die möglicherweise mit dem Brand in Verbindung gebracht werden können. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

