POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am Samstag zwischen 17 und 17.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter von einem Sportgelände an der Straße Am Brookdeich in Haren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 230 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

