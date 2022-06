Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Der noch unbekannte Lenker eines Lkw dürfte am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße für einen erheblichen Schaden an einem Mercedes gesorgte haben. Nach ersten Erkenntnissen steuerte der Fahrer sein Schwergewicht im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr aus einem Grundstück heraus auf die Hauptstraße und beschädigte hierbei den geparkten Benz. Er sorgte so für einen Schaden von rund 10.000 Euro. Anschließend suchte er das Weite, ohne den Schaden zu melden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben Ermittlungen eingeleitet und bitten unter der Rufnummer 07223 99097-0 um Zeugenhinweise.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell