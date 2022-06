POL-OG: Bühl - Ausgeraubt?

Willstätt-Hesselhurst (ots) - Eine größere Fläche einer Hecke hat am Mittwochmittag in der Ortenaustraße Feuer gefangen. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Brandursache im missglückten Versuch eines Anwohners gelegen haben, Unkraut mit einem Brenner zu beseitigen. Durch die Hitze an den Hecken wurde ein angrenzender Rollladen in ...

mehr