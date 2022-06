POL-OG: Rheinmünster - Fahrt ohne eingetragene Begleitperson

Gengenbach (ots) - Ein Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend unbefugt durch ein Fenster in eine Wohnung im Osten Gengenbachs eingestiegen zu sein und Münzgeld entwendet zu haben. Der Eindringling wurde kurz vor 21 Uhr von einer Zeugin bei seinen Machenschaften beobachtet. Alarmierte Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg konnten den Verdächtigen in flagranti vorläufig festnehmen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. /wo ...

