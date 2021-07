Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte an der Feldstraße einen schwarzen Opel Corsa und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 1.600 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Corsa war am Sonntag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr auf einem Parkplatz, in der Nähe der Behringstraße/Röntgenstraße geparkt. Dorsten: In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen verursachte ein bislang Unbekannter einen Schaden an zwei geparkten Autos an der Landwehr. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Fahrbahnrand, vor einem Wohnhaus, abgestellt. An dem VW Golf und dem Ford Galaxy entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.700 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Herten: Am Resser Weg kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Passat in weiß. An dem Wagen entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

