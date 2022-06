Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Planenschlitzer unterwegs

Baden-Baden (ots)

Bisher unbekannte Täter schlitzen im Zeitraum von Dienstag, 21 Uhr bis Mittwoch, 4:45 Uhr die Planen mehrerer Lkws auf einem Rastplatz auf der A5 auf und entwendeten zum Teil Ladung. Ein betroffener Fahrer zeigte dies an, woraufhin weitere Diebstähle und Versuche durch die Autobahnpolizisten aus Bühl festgestellt wurden. Die Unbekannten schnitten insgesamt acht Lkw-Planen auf, um die Ladung zu sichten. In drei Fällen entwendeten die mutmaßlichen Diebe erfolgreich diverse Elektroartikel. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, setzen sich bitte mit den ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes-Außenstelle Bühl unter der Telefonnummer 07223 80847-0 in Verbindung.

/ab

