Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrer leicht verletzt

Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr kam es im Kreisverkehr Goethestraße/Lotzbeckstraße zu einem Unfall mit einem leicht verletzten 12-Jährigen. Beim Abbiegevorgang von der Goethestraße in den Kreisverkehr übersah offenbar eine 33-jährige BMW-Fahrerin den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge von seinem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren in das Ortenauklinikum Lahr gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell