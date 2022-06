Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A 5 - Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Baden-Baden, A 5 (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Mittwochmorgen auf der Nordfahrbahn kurz vor der Ausfahrt "Rastatt-Süd" zu insgesamt vier Leichtverletzten und mehreren zehntausend Euro Sachschaden geführt. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Ford ist hierbei gegen 7:30 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden Audi geprallt und hat das Hybridfahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf einen Opel Corsa geschoben. Sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher als auch der 49-jährige Audi-Lenker und zwei Insassen im Opel trugen durch die Kollision leichte Blessuren davon. Allesamt wurden die Verletzten von Helfern des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die linke Fahrspur war während der Unfallaufnahme und für die Fahrbahnreinigung bis kurz nach 9:30 Uhr gesperrt, weshalb sich ein Rückstau bildete. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

