Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Strafe folgt auf dem Fuß

Offenburg, Elgersweier (ots)

Nach dem Klau von Kirschen wurden in den frühen Mittwochmorgenstunden bei ihrer angestrebten Flucht vor den langen Armen des Gesetzes zwei Verdächtige von einem Baum gestoppt und konnte hierdurch von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere mutmaßliche Komplizen gerieten wenig später ebenfalls in die Fänge der Polizei. Das Quartett im Alter zwischen 31 und 38 Jahren sieht sich nun mit Ermittlungen wegen Diebstahls konfrontiert. Angelaufen war der Vorfall gegen 5 Uhr morgens, als sich der Eigentümer der Kirschbäume hilfesuchend an die Polizei wandte. Ihm waren hierbei ein Audi mit französischer Zulassung und in unmittelbarer Nähe zwei Personen aufgefallen, die sich eifrig ihre mitgebrachten Einkaufstaschen mit dem Steinobst füllten. Als das diebische Duo die alarmierten Polizisten heranfahren sah, setzten sie sich in den Audi, fuhren davon und machten hierbei Bekanntschaft mit einem im Weg stehenden Baum. Teilweise war die Beute im Wert von mehreren Hundert Euro bereits schon im Wagen verstaut.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell