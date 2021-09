Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) - Gegen Hoftor gefahren - Zeugen gesucht (10.09.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

Am Freitag (10.09.2021) hat sich in der Pfarrstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr zwischen 12 und 13 Uhr gegen ein dortiges Hoftor eines Lagerraumes und beschädigte dieses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Stockach, Telefon 07771 9391-0, bittet um Hinweise.

