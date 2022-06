Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Schutterzell - Älterer Mann mit kleinem, braun-weißem Hund gesucht

Neuried, Schutterzell (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Neuried sind nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag in der Straße "Am Sportplatz" auf der Suche nach einem älteren Mann mit Glatze und Brille. Der mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidete Mann war dort zwischen 15 Uhr und 16 Uhr mit einem kleinen, braun-weißen Hund unterwegs. Als ein Kind mit seinem Fahrrad an ihm vorbeifahren wollte, hob der Mann die Hundeleine hoch, damit der Junge darunter durchfahren konnte. Hierbei blieb der 6-Jährige mit dem Kopf an der Leine hängen und zog sich leichte Verletzungen zu, kam aber nicht zu Fall. Unter dem Einfluss des Geschehens fuhr der Junge weiter, während der Hundeführer gleichfalls seines Weges ging. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Identität des nun gesuchten Mannes geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07807 95799-0 bei den Ermittlern.

