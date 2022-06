POL-OG: Willstätt-Hesselhurst - Heckenbrand

Rheinmünster (ots) - Bei der Zufahrtsstraße zum Terminal des Flughafens geriet am Mittwoch ein 17-Jähriger Pkw-Fahrer in eine Polizeikontrolle, bei der sich herausstellte, dass er offenbar ohne eingetragene Begleitperson unterwegs war. Der junge Mann wollte gegen 9 Uhr auf eigene Faust zwei Fluggäste vom Flughafen abholen. Ihm drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen. /ab Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

