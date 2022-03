Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Mini-Markt

Steinfurt (ots)

An der Lingener Straße 61 sind unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag (10.03.22), 19.00 Uhr, bis Freitag (11.03.22), 07.00 Uhr, in den dortigen Mini-Markt eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und stahlen Geld - einige Scheine und Münzen - aus der Kasse. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

