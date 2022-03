Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Unbekannte brechen in Lebensmittelmarkt ein

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an der Elbinger Straße/Ecke Rosenstraße in Leeden mehrere Türen eines Lebensmittelgeschäfts aufgehebelt. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge Tabakwaren. Sie durchwühlten die Schränke in einem Büro. Außerdem stahlen sie Bargeld aus einem Tresor, den sie offenbar aufbrachen. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (09.03.22), 15.00 Uhr, und Donnerstag (10.03.22), 06.00 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

