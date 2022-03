Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 14-Jähriger auf dem Schulweg verletzt, Zeugin gesucht

Steinfurt (ots)

Der Fahrer eines dunklen Pkw missachtete am Mittwoch (09.03.), gegen 07:30 Uhr morgens, an der Einmündung Gravenhorster Straße/Grüner Weg die Vorfahrt eines 14-jährigen Ibbenbüreners. Der Schüler befuhr den Radweg der Gravenhorster Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er die Einmündung Grüner Weg passierte, kam aus diesem von rechts ein dunkler Wagen gefahren. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Radfahrer nach links aus. Dabei kollidierte er mit der Bordsteinkante der dortigen Bushaltestelle. Der Schüler stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Mann war etwa 60-70 Jahre alt und hatte graue, lange Haare. Eine unbekannte Frau half dem 14-Jährigen. Die Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451-9514315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell