Polizei Bielefeld

POL-BI: Wertsachen aus Autos gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Windflöte - Mitte - Am Mittwoch, 17.11.2021, und in der Nacht zu Donnerstag, 18.11.2021, wurden in Windflöte und in Mitte aus zwei geparkten Pkw eine Handtasche und Ausweise gestohlen.

Eine 33-Jährige aus Oerlinghausen hatte ihr Auto am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr in Nähe der Einmündung Buschkampstraße und Sonnentauweg abgestellt. Dabei ließ sie ihre Handtasche im Fahrzeug. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, entdeckte sie, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ihre schwarze Handtasche verschwunden war. Am Donnerstagmorgen, 18.11.2021, wurde ihre Handtasche unweit des Tatorts gefunden - allerdings ohne Bargeld und Schlüssel.

Am Mittwoch stellte ein 43-jähriger Bielefelder seinen 5er BMW gegen 23:00 Uhr an der Siekerstraße ab. Nach seiner Angabe verschloss er sein Auto gewohnheitsmäßig. Gegen 03:40 Uhr bemerkte er am Donnerstag, dass der Fahrzeuginnenraum durchwühlt war. Sein Führerschein, Bankkarten und ein Ausweis wurden gestohlen.

Die Polizei rät:

Schaffen Sie keinen Anreiz für Diebe und lassen Sie zu keiner Tageszeit Ihre wertvollen Dinge im Auto zurück - denn ein Auto ist kein Safe.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell