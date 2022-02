Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung im Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Gestern Morgen gegen 06:45 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Sachbeschädigung am Bahnhof in Offenburg informiert. Bislang unbekannte Täterschaft hebelte mittels einem Holzbrett die elektronische Schiebetür zur Bahnhofshalle am Bahnhof Offenburg (Haupteingang von der Hauptstraße) auf. Die Sachbeschädigung wurde von einer Reinigungskraft der DB AG festgestellt und der Bundespolizei gemeldet.

Laut Angaben der DB AG entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zudem war eine weitere Verwendung der Tür nicht mehr möglich.

Hinweise zu möglichen Tätern liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen am Bahnhof Offenburg machen kann, wird gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

