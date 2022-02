Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Impfnachweis sicher

Rheinmünster (ots)

Bei der Einreise nach Deutschland überwacht die Bundespolizei die pandemiebezogenen Einreisevorgaben gemäß der CoronaEinreiseV und prüft dabei den erforderlichen Impf-, Test- oder Genesenennachweis und die ggf. erforderliche Digitale Einreiseanmeldung (DEA).

Dies führte gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zur Feststellung eines gefälschten Impfnachweises. Am Vormittag kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Zuge der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Nordmazedonien, eine 29-Jährige bulgarische Staatsangehörige.

Diese legte neben ihrem Reisepass auch einen Impfpass mit eingetragenen Corona-Schutzimpfungen vor. Eine Abfrage über das Paul-Ehrlich-Institut ergab, dass die vermerkten Chargennummern nicht existent waren. Daraufhin wurde das Dokument sichergestellt und die 29-Jährige erwartet eine Anzeige wegen der Fälschung von Gesundheitszeugnissen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell