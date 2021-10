Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall an der Kreuzung Alfred-Eckhardt-Straße/Ölhafendamm mit einer verletzten Person

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 25.10.2021, ereignete sich um 06.28 Uhr in der Alfred-Eckhardt-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger leichte Verletzungen erlitt. Eine 27-Jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw Opel Insignia nach links abzubiegen und übersah den von links kommenden bevorrechtigten Pkw VW Golf eines 25-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den der Pkw des 25-Jährigen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem weiteren Pkw Opel Corsa eines 63-Jährigen zusammenstieß. Der Opel Insignia und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell