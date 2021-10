Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum PKW-Diebstahl in Wilhelmshaven - Pkw nach Tankbetrug in Hatten in Sande gestellt - 22-jähriger Wilhelmshavener festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zum 23.10.2021 im Stadtteil Himmelreich-Coldewei in Wilhelmshaven zu einem Pkw-Diebstahl, bei dem ein Mercedes Viano mit Wilhelmshavener Kennzeichen entwendet wurde. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5054410 Am 23.10.2021 erhielt das Polizeikommissariat in Wildeshausen Kenntnis von einem Tankbetrug, der sich gegen 14.00 Uhr in Hatten ereignete. Als Fahrzeug konnte der entwendete Viano wiedererkannt werden, der in unbekannte Richtung flüchtete. Am 24.10.2021 trafen Beamte der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven gegen 14.35 Uhr in Sande auf den flüchtigen Pkw, der zunächst am Grünstreifen in der Bahnhofstraße parkte und zu dem Zeitpunkt mit einem anderen ebenfalls entwendeten Kennzeichenpaar aus dem Zulassungsbereich Hannover versehen war. Der Fahrzeugführer beschleunigte das Fahrzeug, hielt jedoch kurze Zeit später. Die Beamten trafen am Steuer auf einen 22-jährigen Wilhelmshavener, der sich unkooperativ und beleidigend gegenüber den Polizeibeamten verhielt und dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Der entwendete Pkw konnte den Eigentümern wieder ausgehändigt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und richterlicher Anordnung erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des Wilhelmshaveners, bei der diverse Gegenstände aufgefunden wurden, bei denen es sich aller Voraussicht nach um Diebesgut aus weiteren Diebstählen handelt. Die Ermittlungen dahingehend dauern noch an. Der Tatverdächtige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen und Ermittlungsverfahren wegen des Pkw-Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung, Tankbetrug, Beleidigung und Unterschlagung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte am heutigen Tag mangels Haftgründen keinen Antrag auf Ausstellung eines Haftbefehls, so dass die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

