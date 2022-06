Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Lkr. Tuttlingen) Autofahrer löst eine Notbremsung eines InterCity aus (01.06.2022)

Rietheim-Weilheim (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, ist es in der Kirchstraße am dortigen Bahnübergang zu einem Vorfall zwischen einem Autofahrer und einen herannahenden IC gekommen, bei dem der 42-jährige Lokführer eine Notbremsung einleiten musste. Ein 83-jähriger Fahrer eines Audi A4 war auf der Kirchstraße aus Richtung Untere Hauptstraße herkommend unterwegs und passierte den dortigen Bahnübergang. Im Einmündungsbereich der Kirchstraße und der Eisenbahnstraße wendete der 83-Jährige den Audi. Obwohl sich die Bahnschranken bereits schlossen, fuhr der Mann über die Haltelinie der Bahnanlage. Hierbei prallte die sich schließende Schranke auf das Dach des Autos. Der 42-jähriger Lok-Führer eines IC 183, Stuttgart-Zürich, erkannte den in der Bahnanlage stehenden Audi und leitete eine Notbremsung ein. Ein Mitfahrer und der Lok-Führer selbst brachten sich anschließend im Maschinenraum der Lok in Sicherheit. Der 83-jährige konnte ebenfalls sein Auto zeitnah verlassen. Glücklicherweise kam der Zug am Ende des Bahnsteigs vom Bahnhaltepunkt Weilheim noch vor dem Bahnübergang zum Stillstand. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Zug und dem Audi kam es somit nicht. Die Beamten konnten keine verletzten Personen im Zug feststellen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Auto und der Bahnschranke sind der Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell