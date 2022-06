Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) Eine leicht Verletzte bei Unfall (01.06.2022)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 8.45 Uhr, hat sich im Einmündungsbereich der Carl-Benz-Straße und der Meßkircher Straße ein Unfall ereignet, bei dem sich eine 56-jährige Autofahrerin leicht verletzt hat und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro entstanden ist. Eine 34-jährige Citröen C3-Fahrerin war auf der Carl-Benz-Straße unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Meßkircher Straße ein. Da sie zu weit den Einmündungsbereich einfuhr, konnte ein entgegenkommender Bus nicht in die Meßkircher Straße einbiegen. Die 34-jährige Autofahrerin setzte zurück und prallte hierbei mit einem hinter ihr stehenden Opel Corsa einer 56-Jährigen zusammen. Die Opel-Fahrerin verletzt sich durch den Zusammenstoß leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Citröen und am Opel auf eine Höhe von jeweils 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell