Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall an Ampel (31.05.2022)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 14.30 Uhr, ist es auf der Neufraer Straße zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro gekommen. Eine 85 Jahre alte Frau mit einem Mercedes der A-Klasse war auf der Neufraer Straße in Richtung Saline unterwegs. An der auf der dortigen Kreuzung Rot zeigenden Ampel fuhr die 85-Jährige in das Heck eines bereits stehenden Porsches einer 49-Jährigen. Beide Frauen blieben unverletzt. Den am Porsche entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Den Schaden am Mercedes auf rund 3.000 Euro.

