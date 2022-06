Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diebstahl aus Omnibus (31.05.2022)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstagabend unberechtigt Zugang zu einem auf der Schramberger Straße geparkten Omnibus verschafft und daraus einen Geldbeutel gestohlen. Gegen 20.15 Uhr gelangte der Unbekannte in das Innere des Busses. Dort stahl der Dieb aus einer Tasche einen Geldbeutel mit Bargeld und diversen persönlichen Dokumenten. Personen, denen der parkende Omnibus im der Schramberger Straße aufgefallen ist und die gegen 20.15 Uhr Verdächtiges in diesem Bereich festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

