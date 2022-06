Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Sulgen, Lkr. Rottweil) Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall (31.05.2022)

Sulgen (ots)

Ein betrunkener Fußgänger hat am Dienstagabend einen Unfall auf der Dr.-Kurt-Steim-Straße verursacht. Ein betrunkener 32 Jahre alter Mann überquerte gegen 22 Uhr die Heiligenbronner Straße in Richtung der Dr.-Kurt-Heim-Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 57-jähriger VW-Fahrer, der auf der Heiligenbronner Straße unterwegs war, musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Ein wiederum hinter dem VW fahrender 17-Jähriger mit einem Kleinkraftrad konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Autos. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der betrunkene Fußgänger entfernte sich derweil von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei festgestellt werden. Ein Alkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von über 3 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. An den beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

