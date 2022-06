Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwals-Baar-Kreis) 38-Jährige verletzt sich bei einem Auffahrunfall leicht (01.06.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 38-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, auf der Friedrichstraße zugezogen. Die 38-Jährige war mit einem BMW auf der Friedrichstraße unterwegs und musste aufgrund eines vor ihr abbiegenden Autos die Geschwindigkeit verringern. Ein hinter der Frau fahrender 18-Jähriger prallte mit einem Opel Astra gegen das Heck des BMW. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Die entstandenen Sachschäden an den Autos schätzte die Polizei auf eine Höhe von jeweils 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell