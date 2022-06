Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Bus stößt auf Kreuzung mit Auto zusammen (31.05.2022)

Radolfzell (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Kreuzung der Schwertstraße und der Allweilerstraße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses war auf der Schwertstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Allweilerstraße stieß der Bus mit einem vorfahrtsberechtigten Kia einer 18-Jährigen zusammen, die die Kreuzung geradeaus auf der Allweilerstraße überquerte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Durch den Aufprall der Fahrzeuge stürzten zwei Fahrgäste des Busses und verletzten sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzten, die jedoch nicht weiter behandelt werden mussten. Den am Bus entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro, den Schaden am Kia auf rund 4.000 Euro.

