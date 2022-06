Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (31.05.2022)

Hilzingen (ots)

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Unfall auf der Dietlishofer Straße verletzt worden. Eine 51 Jahre alte Frau mit einem Ford Fiesta fuhr aus einer Grundstückseinfahrt um nach rechts auf die Dietlishofer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Radfahrerin, die auf dem dortigen Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Anschließend kollidierte der Ford mit dem Hinterrad eines ebenfalls von links kommenden Lastwagens eines 43-Jährigen, der gerade von der rechten auf die linke Fahrbahn wechselte um an geparkten Autos vorbeizufahren. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radlerin in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

