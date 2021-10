Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211001-1-pdnms Unfallbeteiligter in Dänischenhagen gesucht

Dänischenhagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 30.09.2021 gegen 14.35 Uhr kam es an der Kreuzung Scharnhagener Straße / Schusterkamp in Dänischenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16 jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Der Kradfahrer befuhr die Scharnhagener Straße aus Richtung Scharnhagen kommend in Richtung Dorfstraße.

Ein roter Kleinbus, vermutlich ein VW Bus, befuhr den Schusterkamp und wollte nach links in die Scharnhagener Staße abbiegen.

Der Fahrer des roten Kleinbusses bremste relativ spät stark ab, der 16 jährige Kradfahrer bremste ebenfalls stark ab, hierbei verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und er stürzte auf die Straße. Es kam zwischen den beiden Fahrzeugen zu keiner Berührung.

Die Polizei in Altenholz sucht jetzt nach dem Fahrer des roten Kleinbusses, bei dem Bus könnte es sich um einen Schulbus gehandelt haben, dieser hatte eine orangene Schulbustafel am Fahrzeug. Weiter ist noch bekannt, dass der Fahrer des VW Busses etwas kleiner war, ca. 150 cm groß, er war um die 50 Jahre alt, hatte längere zum Zopf gebundene graue Haare und einen gräulichen Vollbart.

Der Busfahrer und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenholz unter der Rufnummer 0431-22000100 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell