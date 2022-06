Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Lkr. Tuttlingen) 2.000 Liter Diesel aus Tank geklaut (25.-31.05.2022)

Rietheim-Weilheim (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum Mittwoch bis Dienstag auf einer Baustelle im Baugebiet "Am Bol" einen Tank aufgebohrt und insgesamt 2.000 Liter Diesel gestohlen. Der Tank wurde hierbei so beschädigt, dass er unbrauchbar geworden ist. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 8.000 Euro. Die Täter müssen für den Abtransport des Diesels ein größeres Fahrzeug oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell