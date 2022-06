Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei leicht Verletzte bei einem Verkehrsunfall (30.05.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Zwei leicht Verletzte und insgesamt 24.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Villinger Straße und der Kreuzstraße ereignet hat. Eine 41-Jährige war mit einem Fiat Panda auf der Kreuzstraße in Richtung Villinger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallte die Fiat-Fahrerin mit einem Nissan Navara einer 40-jährigen Frau zusammen, die auf der Villinger Straße in stadteinwärtige Richtung fuhr. Die 41-jährige Fahrerin des Fiat Pandas und ihre 12-jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Krankenwagen brachte die Beiden zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die zwei stark beschädigten Autos. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Fiat auf eine Höhe von rund 14.000 Euro und am Nissan auf ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell